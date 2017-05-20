حلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي ضيفة على برنامج «لهون وبس»، مع الإعلامي هشام حداد، الذي يعرض عبر فضائية lbc، وتمت إعادة تمثيل مشهد إحراج إليسا لها على الهواء مباشرة في حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية، بمساعدة الفنانة الكوميدية اللبنانية بونيتا سعادة.

وأتقنت بونيتا تقليد إليسا منذ لحظة صعودها على المسرح لتسلــم الجائزة، مــــرورا بضحكة أطلقتها بعد مداعبة الجمهور، وقولها موجهة الحديث لرزان: «لا تزعلي مني ولا تأخذيها شخصية.. لكن إنت شكيتي إني بدفع فلوس لأحصل على جائزة ميوزك أوورد، بتمنى تكوني الآن عرفتي أني أستحق هذه الجوائز».

وأضافت: «قاعدة على قلبي هذه الشغلة.. إن شاء الله اليوم تكوني تأكدت إني أخذت هذه الجوائز عن استحقاق».

وكانت رزان مغربــــــي تتابع المشهد ضاحكة، إلى جانب حداد الذي طلب منها الرد على الكلام وقد أتيحت لها الفرصة، فقالت: «ردي سيكون.. أحبك إليسا».

واعتبر البعض أن إعادة ما حدث في مشهد كوميدي هو نوع من الثأر من رزان تجاه إليسا.