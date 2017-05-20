يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري أصرت على أن تطل على جمهورها في رمضان هذا العام بعد اعتذار شركة «العدل» عن غنائها لشارة مسلسل «لأعلى سعر»، وذهبت الأغنية للفنانة نوال الزغبي التي رشحها الفنان عمرو مصطفى ملحن الأغنية.

إلا أن تقارير صحافية ذكرت ان أصالة اختارت أن تطل على جمهورها بأغنية دينية كانت قد اختارتها منذ فترة ولكنها أنهت تسجيلها قبل أسبوع تقريبا، ولم تكتف أصالة بأن يستمع الجمهور لأغنيتها الجديدة فقط بل قررت أن تصورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من ألحان مدين وكلمات هشام صادق ومن توزيع كريم عبدالوهاب وسيصور الأغنية زوجها المخرج طارق العريان.

إلى ذلك، تعرضت أصالة لهجوم كبير من الإعلامية نضال الأحمدية، حيث يوجد بين الثنائي خلاف كبير تحول إلى عداوة وتهديد، وقد أطلت الأحمدية في برومو برنامج «فحص كامل» الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب وتطرقت نضال إلى العديد من الفنانات اللواتي يجمعها بهن خلاف، إلا أنها عندما سألتها راغدة عن تشبيه أصالة لها بـ«الكلبة»، أجابت نضال: «أتشرف بأن أكون كلبة ولا أكون أصالة».. فهل سترد أصالة على تلك التصريحات؟!