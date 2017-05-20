رشح القائمون على مسلسل «الحب الحرام» تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق الفنانة منة فضالي للمشاركة ببطولة العمل، المقرر بدء تصويره بعد شهر رمضان لعرضه قبل نهاية العام، خاصة أنه من نوعية أعمال الـ 60 حلقة.

وشهد المسلسل اعتذارات للعديد من الممثلين، مثل محمود عبدالمغني وهيدي كرم وإيمان العاصي، فيما انضم للعمل بوسي، دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، طارق صبري، ويقوم صناع المسلسل باختيار باقي الممثلين المشاركين في البطولة.

وتصور منة فضالي حاليا دورها في مسلسل «أفراح إبليس 2» مع جمال سليمان وصابرين وتأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.