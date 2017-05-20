انتهى المخرج المصري رؤوف عبدالعزيز من مونتاج ومكساج أول خمس حلقات من مسلسل «طاقة نور»، وأصبحت الحلقات جاهزة للعرض وسيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة لقناة «النهار» المصرية.

وذكرت تقارير صحافية أن الكاتب حسان دهشان حرص في الحلقات الخمس الأولى على إبراز مدى الاحتراف والقسوة التي يتعامل بها «ليل عبدالسلام»، الذي يجسد دوره النجم هاني سلامة، حيث يقوم بالعديد من عمليات القتل التي تظهر مدى مهارته كقاتل مأجور، وأن كل ما يشغله هو الحصول على الأموال مهما كانت الشخصية التي تم استئجاره لقتلها.

وتحمل الحلقات الخمس الأولى الكثير من الإثارة والتفاصيل الخطيرة في حياة «ليل عبدالسلام» وباقي أبطال العمل، إلى أن يحدث تحول جذري في حياته يقلب الأحداث رأسا على عقب.

والمسلسل بطولة هاني سلامة، أشرف عبدالغفور، ميس حمدان، صلاح عبدالله، وليد فواز، نورين كريم، تهاني راشد، أحمد حلاوة، هيدي كرم، مها صبري وجيهان خليل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.