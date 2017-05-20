قرر سكان العقار الذي يمتلك الفنان هشام عباس شقة به في مدينة نصر بالقاهرة مقاضاته مرة أخرى بعدما أكدوا أنه قام بإحداث تلفيات بمواسير العمارة.

وذكرت تقارير صحافية أن سيدة تدعى منى طاهر والتي تعيش بالدور التاسع تحت شقة هشام، زعمت أن هشام قام بإحداث تلفيات بمواسير المياه الخاصة بالأدوار العليا وتحطيمها بالكامل من أجل الاستيلاء على السطوح الخاص بجميع ملاك العقار وبناء استديو وحجرات ما يخالف التراخيص ولوائح القوانين الخاصة بالحي.

وعلى الرغم من تنفيذ الحي لتعليمات المحافظ بالإزالة الجبرية للاستديو والمباني المقامة بدون تراخيص، فإن السكان اتهموا عباس بالمماطلة في إصلاح التلفيات وإزالة المخالفات من السطوح للاستفادة واستخدامه لكل سكان العقار، وأكدت أن السكان عازمون على ملاحقة الفنان قضائيا.