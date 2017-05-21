توفي الفنان المصري عبد المنعم اسماعيل في نهاية مأساوية عام 1970 عن عمر ناهز 63 عاماً، بعدما أصابه الفقر الشديد، وأصبح غير قادر على المعيشة حتى أن أولاده قد تم فصلهم من المدرسة بسبب عدم دفع المصاريف.



واسماعيل ممثل مصري من مشاهير نجوم سينما الأبيض والأسود المصرية،. بدأ حياته الفنية ككومبارس في عدة أفلام مثل: "انتصار الشباب" عام 1941، "المتهمة" عام 1942، ثم قدم العديد من الأدوار الصغيرة وتميز في أداء دور الشاويش، والفراش والقهوجي، والجزار، وشهد له الجميع بموهبته الكبيرة..

ويعد فيلم "قنديل أم هاشم" عام 1968 من أبرز أعماله الفنية.