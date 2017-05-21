أعلنت النجمة كارول سماحة اتجاهها للتمثيل مرة أخرى قريبا، وذلك بعد فترة طويلة من التردد حول هذه الفكرة، وشاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «اشتاق جدا للتمثيل.. قريبا.. SOON».



وذكرت تقارير صحافية أن كارول بدأت البحث عن سيناريو عمل جيد لتعود به إلى التمثيل في رمضان 2018 بعد بطولتها لمسلسل «الشحرورة» وسيتصدى لقيادة العمل المخرج رامي إمام وسيتم بعد الوقوع على الورق اختيار باقي فريق العمل.

وبدأت كارول سماحة مشوارها الفني من خلال تقديم العروض المسرحية الغنائية، حيث أطلت على الجمهور لأول مرة وهي ممثلة على خشبة المسرح في بدايتها قبل الغناء من خلال مسرحية «أيام سقراط» عام 1998، مع منصور الرحباني الذي قدم لها عددا من المسرحيات.



وكانت كارول قدمت مسلسل «الشحرورة» عام 2011، عن قصة حياة الفنانة الراحلة صباح.

جدير بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «رجع قلبي»، وهي من كلمات سليم عساف وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإليا نستا.