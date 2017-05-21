بصورة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن النجمان أحمد حلمي ومنى زكي عن مشاركتهما في المسلسل الإذاعي «شطة هندي»، الذي سيذاع في رمضان 2017 بشكل حصري على إذاعة «موجة اف ام» المصرية.

وذكرت تقارير صحافية أن مجموعة من النجوم تشارك في بطولة المسلسل ومنهم لطفي لبيب وسلوى عثمان، والعمل من تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف وإنتاج «ميديا سيتي».

ولقد بدأ فريق العمل بتسجيل أولى الحلقات الفترة القليلة الماضية، كما تم نشر صور من كواليس العمل والاحتفال ببدء التسجيل.

يشار إلى أن أحمد حلمي ومنى زكي تواجدا في حفل توزيع جوائز «الموركس دور» في بيروت، حيث حصدت منى جائزة أفضل ممثلة عربية، وقالت على هامش المهرجان، عن مشاريعها لرمضان 2017: «أنا بربي أولادي».