ضرب الطلاق في العام الماضي 10 مرّات الوسط الفني السوري، لربما في دلالة على صعوبة حياة الفنّان الشخصية والموازنة بين حياته المهنية والعائلية اللتين تكتسبان حب الجمهور وفضوله على التوالي.



وشملت لائحة الطلاق في عام 2016 الممثلات جانيار حسن بعد طلاق كندا علوش وغادة بشور وصفاء سلطان، بعد زميلاتهن دينا هارون وتولين البكري، ونظلي الرواس وجلال شمّوط، ومن قبل الفنانة رواد عليو من زوجها، وكذلك طلاق أمل عرفة من زوجها عبد المنعم عمايري، وكان سبق إلى الطلاق جيني إسبر من المنتج عماد ضحية.

ولا يعد الطلاق أمرأ طارئاً على الرغم من كثرته أخيراً، إذ سبق الى الطلاق نجمات كثيرات، أمثال سوزان نجم الدين ونورمان أسعد وكاريس بشّار وعبير شمس الدين وغيرهن.

وقالت نجم الدين (48 عاماً) في حوار صحافي سابق نشرته صحيفة "الوسط" البحرينية في عام 2010، إن "زوجها الحالي (سراج الدين الآتاسي/تطلقا لا حقاً) كان صديق خطيبها السابق، وحاول كثيراً التوفيق بينهما لكنه فشل، وأنه حالياً السر في نجاح أعمالها الفنية".