احتفل المنتج تامر مرسي، مع أسرة مسلسل "عفاريت عدلي علام" مساء أمس، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي وقف سعيدا أمام تورتة كبيرة تحمل صورته، وبجواره النجمة لبلبة التى قدمت دور زوجته في مسلسل العام الماضي "مأمون وشركاه "، والنجمة هالة صدقي التى تقوم بدور زوجته أيضا في مسلسل العام الحالي، وغاب عن المشهد الفنانة غادة عادل، بطلة المسلسل وزميلتها مي عمر.

الزعيم عادل إمام انفعل بشدة مع احتفال فريق عمل المسلسل بعيد ميلاده، ولكنه رفض الإمساك بالألعاب النارية تاركاً المهمة للنجمة لبلبة، التي أصرت على الحضور رغم عدم مشاركتها فى مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ومع النهاية وجه الزعيم كلمة شكر للجمهور المصري مؤكداً محبته الخالصة للشعب العربي، ثم رقص عادل مع هتاف الحضور لأغنية "بنحبك يا زعيم".

شاهد احتفال أسرة "عفاريت عدلي علام" بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام