متفوقة على 10 مواهب منافسة وصلت إلى الحلقة الختامية، حصدت ابنة السنوات التسع إيمان بيشه من الأردن، لقب الموسم الخامس من البرنامج العالمي بصيغته العربية «أرابز غوت تالنت» على «MBC4» و«MBC مصر»، وذلك بحسب تصويت الجمهور، وإلى جانب حصولها على اللقب، فازت بيشه بعدد من الجوائز النقدية والعينية أبرزها 200 ألف ريال سعودي، ورحلة مدفوعة التكاليف إلى مدينة كوالالمبور في ماليزيا، فضلا عن إقامة في فندق خمس نجوم فيها.

وفي أول تعليق لها إثر الإعلان عن اسمها كفائزة باللقب، أعربت بيشه عن سعادتها الكبيرة، لافتة إلى أن حلمها الذي بدأ عند وصولها إلى البرنامج، ما انفك يكبر مع اجتيازها مراحل البرنامج واحدة تلو الأخرى، مشيرة إلى أن حلمها الفني مستمر ومتواصل، مشددة على أنها لن تتوقف عند هذا الإنجاز بل ستواصل خطواتها باتجاه حلمها الكبير في الغناء على المسرح برفقة الفنان الأوبرالي العالمي بوتشيللي.

وكانت إيمان بيشه قدمت أغنية أوبرالية لمغني الأوبرا العالمي بوتشيللي، فأجادت في الأداء وأبدعت في قوة الحضور وأسرت الأنظار والقلوب لدى تألقها في الوقوف على المسرح، ولشدة إعجاب النجمة نجوى كرم بما قدمته بيشه، تقدمت إليها نحو المسرح وحيتها معلقة بأن الطفلة تغني الأوبرا ببراعة غير آبهة ولا خائفة من شيء على الإطلاق.

من جهته علق العميد علي جابر قائلا: «إيمان منذ أن قدمت أول أغنية لها في البرنامج، أظهرت موهبة واعدة، ولا شك في أنها ستتمكن من تحقيق نجومية كبيرة قريبا».

بدوره اعتبر أحمد حلمي أن اختياره كان صحيحا منذ اللحظة الأولى، عندما قرر الضغط على البازر الذهبي لهذه الموهبة الفريدة.

كانت الحلقة الختامية قد بدأت مع Djamel Benyehya من الجزائر في عرض مبهر تميز باللياقة والحركة والقوة، تبعه الثنائي Bar Generations من الجزائر أيضا في عرض لم يكن أقل تميزا، واستمر مرور المشتركين، لتغني إيمان الشميطي لكوكب الشرق أغنية «أمل حياتي» بأسلوب أثنت عليه اللجنة لاسيما نجوى كرم، أما Sarah Vagabond، فشاركها في عرضها مجموعة من الراقصين المحترفين، قبل أن تعتلي إيمان بيشه خشبة المسرح وتخطف الأنظار مجددا كما فعلت في كل حلقة، وتبعها فريق Mustafa Danguir الذي قدم عرضا خطرا خطف خلاله الأنفاس مواجها دولاب الموت، ومن ثم قدم فريق «موزار طيف الخيال» عرضا ساحرا، تلته عبير العابد التي أبدعت غناء، وFreelusion، ونورهال خطاب، بعرضين تميزا بمستوى احترافي عال، كما تخلل العروض تقديم مقدم البرنامج «قصي» عرضا غنائيا شيقا، وهو المعروف كنجم للراب والـ «آر أن بي».

ولدى انتهاء كل العروض، دعا قصي خضر وريا أبي راشد المشتركين العشرة، بين أفراد وفرق ومجموعات، إلى المسرح لإعلان النتيجة النهائية التي تمثلت بفوز إيمان بيشه بلقب الموسم الخامس من «أرابز غوت تالنت» بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.