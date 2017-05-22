سرقت - بلغة السينما - النجمة العالمية أيشواريا راي الكاميرا في مهرجان «كان» بجمالها الأخاذ وروحها الطيبة حيث تألقت على السجادة الحمراء لعرض فيلم «120 نبضة في الدقيقة»، حيث بدت بكامل جمالها ونعومتها، وانتشرت صورها عبر المواقع الأجنبية العالمية، حيث تحدثوا عن إطلالتها المميزة ووصفوها بالسندريلا.

ويترأس لجنة تحيكم مهرجان كان الدولي المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار فيما تضم اللجنة تضم 8 أعضاء وهم نجما هوليوود جيسيكا شاستين وويل سميث، والألمانية مارين ادي، والنجمة الصينية فان بينغ بينغ، وأجناس جأوي والمخرج Park Chan-wook، أيضا غبريال يارد والمخرج الإيطالي بأولو سورنتينو.

من جهة أخرى، انحصرت منافسة السبت ثالث أيام المسابقة الرسمية السبعين لمهرجان «كان» السينمائي الدولي بين فرنسا والسويد، حيث قدم المخرج روبين كامبيللو، فيلم «120 نبضة في الدقيقة» بينما يشارك السويدي روبين اوسلند بفيلم «الميدان».

وكلا الفيلمين يتأمل سلوك الجموع في الساحات والميادين من منطقين مختلفين، فالفرنسي يرصد صراعا بين شعب ونظام للحصول على حق العلاج والدواء في اطار يقترب من الميلودراما، بينما يأمل السويدي مجموعة هائلة من البشر تجمعها ساحة فتفيض بالسلوكيات الملهمة في طابع أقرب الى الكوميديا.

ويحكي فيلم «120نبضة في الدقيقة»، الذي يشارك مخرجه للمرة الأولى في المهرجان، عن المظاهرات التي دارت رحاها في تسعينيات القرن الماضي بفرنسا حول الحق في حصول الشعب على الدواء، وذلك من خلال شخصين يتزعمان المظاهرات ويتخذان مسارا قانونيا موازيا لتحصيل حق الشعب في الدواء، بينما يراقب كل منهما شخصا عزيزا عليه يموت بانتظار العلاج.

ويحكي فيلم «الميدان» أو «the Square» عن أب مطلق يطمح الى قضاء بعض الوقت مع طفليه.

ويستعد محافظ متحف الفن المعاصر، وهو أيضا واحد من هؤلاء الناس الذين يقودون السيارات الكهربائية لحماية البيئة، يستعد لمعرضه المقبل كرسام، بعنوان «ساحة»، حول منشأة مغرية للزوار، وفي المعرض يسرق هاتفه المحمول، وفي الوقت نفسه تداهم «الساحة» حملة بهدف هدم المكان لأنه غير قانوني بينما يزدحم بالزوار.