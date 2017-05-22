انتقلت المسلسلات المكسيكية إلى الدراما اللبنانية، مع بدء تصوير المسلسل اللبناني الجديد «الحب الحقيقي»، وهو مشروع إنتاج درامي يقع في البترون بشمال لبنان.

وقررت المنتجة مي أبي رعد اعتماد «الفورمات» المكسيكي في مسلسلها الجديد، وهو يعتمد على عدد كبير من الحلقات التلفزيونية (يتجاوز الـ 100) ويضم عددا كبيرا من الممثلين.

وكشفت أبي رعد أن مسلسل «الحب الحقيقي» سيتكون من 4 أجزاء (200 حلقة)، ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين، منهم نهلة داوود وباميلا الكيك ونيكولا معوض ونغم أبو شديد وغيرهم.

وقد شارك 5 كتاب في كتابة أحداث هذا المسلسل، منهم لمى مرعشلي (ابنة الراحل إبراهيم مرعشلي) التي ستشارك أيضا في التمثيل من خلال تجسيد دور فتاة تدعى «ميرنا» في المسلسل، وهي فتاة غنية لكنها بسيطة.

وأكدت أبي رعد ان المشاهد لن يمل من هذا العمل الدرامي الطويل، حيث لن يكون هناك تكرار، بل سيتضمن العمل بشكل مستمر أحداثا جديدة ومشوقة، على حد تعبيرها.

من جهتها، قالت الممثلة باميلا الكيك إن كل دور تختاره يجب أن يكون جديدا ومختلفا، وهي تجسد في هذا المسلسل شخصية فتاة تدعى «نورا»، وهي فتاة هادئة وغير متسرعة تواجهها العديد من المشاكل مع أهلها.

وأضافت ان: «قصة المسلسل تشبهنا وتشبه الناس.. وصحيح ان العمل فورمات مكسيكي لكنه «ملبنن» باحتراف.