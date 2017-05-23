كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن موقفها إذا اكتشفت خيانة زوجها النجم يوسف الخال لها.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج "الحلقة الاخيرة" أنها "باخد نفس عميق وبعطي مجال احكي بالموضوع لانه في بنت، في اولاد وزواج مش مصاحبة فقط".

وأضافت: "لا انتظر ذلك ولكن كل شي وارد بالحياة، ولكن الاكيد أنه باخد وقتي وما بستعجل بالرد".

وتحدثت عن تلقي زوجها رسالة غزل من إحدى الفنانات، مشيرة الى انها مع زوجها اصدقاء وليس فقط زوجين لذلك يتخطون مثل هذه الامور.

وأكدت انهما يتعاملان بذكاء مع ادوارهما الجريئة، قائلة: "الدنيا اخد وعطاء المسلسل بروح وبيجي بس العايلة اذا راحت ما بترجع".