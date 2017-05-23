بكى الفنان المصري محمد شرف، على الهواء، بعد تأثره من حديث نجله هشام في مداخلة هاتفية أثناء لقائه عبر فضائية "dmc" المصرية.

وأكد هشام، خلال المداخلة الهاتفية، أنه يفتخر بوالده الفنان محمد شرف ويتمنى له الشفاء، متوجهاً بالشكر لكل من ساعده خلال محنة مرضه، ما جعله يتأثر ويبقي على الهواء.

وقال محمد شرف: "لدي مشكلة في القلب وأنفقت كل أموالي على العلاج".

وتوجه الفنان المصري، بالشكر لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قائلاً: "بشكر أشرف زكي لأنه كلم أحمد حلمي، طارق لطفي، محمد هنيدي، وأحمد آدم للمشاركة في تكاليف علاجي ولم يتأخر أحد منهم عن ذلك".

وأضاف شرف، أن هناك من لم يسأل عنه في مرضه، لكنه رفض ذكر أسم أي فنان.