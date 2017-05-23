في خطوة هي الأولى من نوعها انطلقت أعمال أول موسوعة عربية لرسامي الكاريكاتير في الوطن العربي بشكل رسمي من ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير في دورته الرابعة وسط احتفالية من الرسامين العرب والأجانب نظمها الفنان سمير عبدالغني بمباركة من الفنان العالمي جورج البهجوري والفنان جمعه فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير ورئيس الملتقى الذي افتتحه وزير الثقافة المصري حلمي النمنم.

ويقول الكاتب الساخر والإعلامي عماد جمعه مؤسس الموسوعة والقائم عليها: المكتبة العربية دائما في حاجة إلى الكتب الموسوعية، خاصة في بعض الفنون كالكاريكاتير وهو من الفنون المظلومة إعلاميا، وقد رأيت أن فناني الكاريكاتير لا يعرف بعضهم الآخر إلا في حدود العلاقات الشخصية الضيقة ولا نعرف عددهم في كل دولة على وجه التحديد، أيضا من يرحل منهم يذهب إلى زوايا النسيان ولا تتذكره الأجيال الجديدة، كذلك لا نعرف إمكانياتهم الفنية ولا اتجاهاتهم الفكرية ولا تاريخ الكاريكاتير في هذه الدول، علاوة على الفنانين العرب المهاجرين إلى أوروبا وأميركا، ومن هنا قررت البدء في عمل الموسوعة الشاملة لفناني الكاريكاتير العربي تحت اسم «الموسوعة العربية لرسامي الكاريكاتير» قبل فترة وان جاء الإعلان الرسمي عن انطلاقها رسميا خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الرابع للكاريكاتير، وبفضل الله استحسن الجميع الفكرة بل وقرر بعض الفنانين الأجانب تنفيذ هذا المشروع في دولهم.

وتابع جمعة: خلال الفترة الماضية التي سبقت الإعلان الرسمي تم انجاز ما يقرب من 467 رسام كاريكاتير عربي يمثلون معظم الدول العربية وفي المهجر، وتأتي مصر والمغرب والعراق في مقدمة هذه الدول الأكثر عددا من حيث عدد الرسامين الذين تم رصدهم، أما الدول الأقل عددا فهي موريتانيا بستة رسامين والصومال رسام واحد فقط، ولا زال العمل جاريا وأتوقع أن يتجاوز عدد الرسامين 2000 رسام عربي للكاريكاتير على مستوى العالم.

وطالب عماد بتعاون رؤساء جمعيات وروابط الكاريكاتير وكل الرسامين العرب في أنحاء الوطن العربي وأيضا من هم في المهجر وخارج حدود وطننا العربي لتزويده بسيرهم الذاتية مع مجموعة من الرسوم تعبر عنهم وكذلك أية مقالات أو دراسات نشرت عنهم وصورة شخصية حديثة، مؤكدا أن العمل سيحفظ لكل رسام مكانته سواء كان من الرواد الأوائل أو الأجيال المتتالية سواء كان حيا أو رحل عن دنيانا أو من جيل الشباب كل في مكانه.

وأضاف عماد جمعة: لا شك أننا سنكون شركاء في نجاح هذه الموسوعة وستذكر أسماء وصور كل من كان له دور بارز في دولته في رصد الرسامين في لوحة الشرف داخل الموسوعة ليعلم الجيل الحالي والأجيال القادمة أياديهم البيضاء في هذا الإنجاز الضخم. كل ما أتمناه هو التعاون المخلص لإنجاز هذا المشروع الضخم، وقد استفدت كثيرا من تجاربي السابقة في العمل الموسوعي، حيث قمت بعمل الموسوعة العمادية لأدباء العربية، كما شاركت في تحرير قاموس المسرح العربي الذي صدر في ستة مجلدات في التسعينيات.