أشارت أصابع الاتهام إلى عدد من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الجديد والتي وصفت بأنها تتجاوز الخطوط الحمراء وتخدش الحياء، ومن هذه الأعمال كان مسلسل «لأعلى سعر» الذي اتهم بوجود ارتباط مشبوه يجمع بطلة العمل نيللي كريم بصديقتها زينة في أحداث المسلسل، بعد إذاعة البرومو الدعائي له.

وذكرت تقارير صحافية أن البعض اعتقد أن قصة المسلسل مقتبسة من قصة الفيلم الأجنبي «بلاك سوان» أو «البجعة السوداء»، وذلك بسبب ظهور نيللي بإطلالة تشبه بطلة الفيلم الأجنبي ناتالي بورتمان في البوستر الدعائي للفيلم الذي عرض عام 2011، حيث تدور أحداثه حول شابة تعمل راقصة باليه في إحدى فرق نيويورك وتحلم بأداء البجعة السوداء في باليه بحيرة البجع، وبالفعل تأتيها الفرصة، لكن تواجهها العديد من الأزمات مع منافستها وتجسدها ميلا كويناس التي لم تجد أمامها سوى أن تجمعها بها علاقة مشبوهة حتى تأمن عداوتها، وحصلت بطلة الفيلم ناتالي بورتمان على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن هذا الدور. لكن كاتب المسلسل د.مدحت العدل نفى، في تصريحات له، وجود أي تشابه بين قصة الفيلم وقصة المسلسل وأن ظهور نيللي كريم، في لوك يشبه اللوك الذي ظهرت به ناتالي بورتمان في فيلمها «بلاك سوان»، ليس إلا لأن كريم تجسد شخصية راقصة باليه وتقدم «البجعة السوداء»، بعدما كانت ستقدم «باليه السندريلا»، كما نفى العدل وجود أي مشاهد خادشة تجمع بطلتي العمل، وقال: «ستقطعان بعضهما إربا ولن تكون بينهما أي علاقة مودة على العكس تماما».