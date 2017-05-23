دلال العياف

تقدم شركة «حوار» للإنتاج الفني تجربتها السينمائية الثانية المتمثلة في الفيلم البحريني «سوالف طفاش والأربعين حرامي»، والذي سيكون جاهزا للعرض خلال عيد الفطر المقبل على صالات السينما الخليجية.

سلسلة «سوالف طفاش» سواء كانت أفلاما أو مسلسلات حققت رواجا وشعبية كبيرين في الخليج ولدى مختلف الفئات العمرية، نظرا لما تقدمه هذه السلسلة من كوميديا عفوية في قالب شبابي جديد من خلال المغامرات التي يعيشها أبطاله «طفاش» وصديقه «جسوم» ضمن كادر فني وإخراجي ضخم من البحرين وتونس.

ويقدم الفيلم لمحبيه ساعة ونصف الساعة من المتعة والأحداث المثيرة والمشوقة في قالب كوميدي من خلال أبطاله الذين رسموا لهم خطا مميزا في الساحة الفنية الخليجية.

والفيلم تم تصويره في عدة مناطق من جمهورية تونس، كما تم تصوير بعض مشاهده في استوديوهات حوار للإنتاج الفني بمملكة البحرين، وهو يعتبر بمنزلة الجزء الثاني لفيلم «سوالف طفاش في جزيرة الهلامايا»، والذي صورت احداثه في الهند وحقق اعلى ايرادات في السينما الخليجية ونافس العديد من الافلام العربية والعالمية.

يذكر ان «سوالف طفاش والأربعين حرامي» من إخراج يوسف الكوهجي، وتأليف أحمد الكوهجي، وبطولة نخبة من نجوم البحرين وهم: علي الغرير، خليل الرميثي، سلوى بخيت، أحمد عيسى، سلوى الجراش، عبدالله وليد، نورة البلوشي، أمير دسمال وآخرون، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين في تونس.