ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الانتقادات التي طالتها في مسلسل «نص يوم»، وتحديدا إلى الحلقات الخمس التي غابت فيها عن الشاشة وبقيت حاضرة كعنصر أساسي في المسلسل، وقالت إن هذه الانتقادات تثبت أن المنتقدين لا يفقهون شيئا في الدراما، لأنها لم تكن موجودة على الشاشة لكن الأحداث كلها كانت تدور حولها، مؤكدة أن بعض زملائها يعدون المشاهد التي سيظهرون فيها قبل معرفة ما هو الدور، مشددة على أنها لا تنتمي إلى هذه المدرسة، وأوضحت أنها لم تقم يوما بالرد والتبرير وقت عرض المسلسل رغم كل الانتقادات حول غيابها.

وأضافت نادين، خلال استضافتها في برنامج «حديث البلد» مع الإعلامية منى أبوحمزة عبر شاشة «MTV»، أنها لم تعد تكترث للانتقادات وأنها باتت تستمع إليها وترميها وراء ظهرها، واعتبرت أن دور «ميسا» كان من أهم الأدوار التي قدمتها إذ لعبت من خلاله 4 شخصيات.

وعن إطلاق الفنانة نادين الراسي تصريحا في حلقة تلفزيونية، أعلنت فيه أنها تعتبر نفسها «الممثلة الأفضل» وصودف أن نجيم كانت أثناء عرض الحلقة تصور دعاية خارج بيروت، فلم تستمع إلى ما قالته زميلتها، أكدت نجيم أنها بالعادة تلتزم الصمت، وأنها لم تكن عاتبة على ما قالته الراسي، مؤكدة أن زميلاتها ناجحات، وأن وراء كل امرأة ناجحة قبيلة نساء، وقالت إن النجاح هو الذي يعدي وليسا الغيرة.