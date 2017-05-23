منذ سنوات اعلن الفنان محمد حماقي استعداده لخوض تجربة التمثيل، ولكنه يعاود التأجيل سواء لأسباب إنتاجية أو لعدم اكتمال السيناريو وأحيانا أخرى لانشغاله، ومنذ أشهر قليلة أعلن حماقي أنه استقر بالفعل على عمل يخوض به تجربة التمثيل وسيكون من إنتاج وليد منصور، واتفقا معا على كل التفاصيل.

ولكن يبدو أن الفيلم الجديد أيضا مصيره التأجيل، فقد ذكرت تقارير صحافية أن حماقي طلب من منصور تأجيل التجربة لحين إنهائه ألبومه الجديد الذي يحضر له ويأمل أن يطرحه بعد شهر رمضان الكريم، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ومنهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وتامر علي، وقد أنهى بالفعل تسجيل أربع أغنيات من اصل عشر أغنيات سيتضمنها الألبوم.