تشارك الفنانة ميساء مغربي في المسلسل العربي «قلبي معي»، كمنتجة وممثلة. وعن العمل، أشارت مغربي إلى انه ليس دراما خليجية فقط بل دراما عربية، حيث يضم «روجينا وحسن كامي» من مصر، ونخبة من نجوم الإعلام في الإمارات وممثلين كثيرين منهم «يوسف الكعبي وعبدالله بن حيدر»، ومن الكويت النجم محمود بوشهري، وديما الجندي ونسيمة الضاهر من سورية، إضافة إلى أسماء عدة من الأردن والعراق، مشيرة إلى أن العمل من إنتاج شركة أبوظبي للإعلام وشركة «ميديا غروب»، وسيعرض على قناتي أبوظبي وروتانا خليجية.

ولفتت مغربي، في تصريحات صحافية لها، إلى أن القصة من تأليفها والسيناريو والحوار للكاتب «عثمان جحا»، والتي جاءت بلهجات مختلفة، حيث اعتمدوا أن يكون الحوار بسيطا باستثناء المصطلحات التقنية والمتعلقة بالإعلام.

وأضافت: «أول عمل يتناول كواليس الإعلام بصيغة تعليمية أو تثقيفية بحتة، لكن في الدراما التناول يكون مختلفا ومغلفا بأشياء أخرى فيسهل الوصول لشريحة أكبر».

وعن شخصيتها في العمل، قالت ميساء: «سأجسد شخصية إعلامية من الإمارات أصلها مصري، تميل كثيرا إلى العمق أكثر من الأمور السطحية، وإلى الأطروحات الجادة المهنية، وأنا امرأة عادية تتعرض للخيانة والطلاق، أعيش تجربتي حب، إحداهما نجحت والأخرى فشلت، إنسانة مقاتلة تتعرض للعديد من المشكلات».