في واحدة من المفاجآت المثيرة، كشفت الفنانة ريم البارودي أنها تزوجت من الفنان أحمد سعد قبل أسابيع من زواجه من الفنانة سمية الخشاب.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار: "كنت مراته، وخلاص اطلقنا رسمي".



وأكملت أنها كانت في مرحلة التحضير لحفلة زفاف كبيرة جدا الفترة المقبلة قبل الانفصال.

كما أكدت إنها غضبت منه عندما حل ضيفاً على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم” على قناة On E، ولم يُصرح أنني كنت زوجته.

وفي نفس السياق كشفت ريم البارودي إنها كانت سبب في تعرفه على سمية الخشاب، وأن تصريحاته في بعض البرامج أنه هو وسمية تجمعهما صداقة عائلية فقط غير صحيحة.

واعترفت أن زواجهما لم يستمر سوى أيام قليلة قبل أن ينفصلا بعد نشوب بعض الخلافات والاختلافات في وجهات النظر بينهما.