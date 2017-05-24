ظهر النجم التركي كيفانج تاتليتوح الشهير بـ «مهند» مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، خلال خروجهما من محل لبيع أدوات المطبخ، وقد بدا مسترداً عافيته، حتى أنه تخلى عن العكاز.



مهند كان قد خضع لجراحة في قدمه، الأمر الذي اضطره لاستخدام عكاز لفترة، كما خضع لعلاج طبيعي مكّنه من التماثل للشفاء سريعاً.



هذه العملية هي الثانية التي يجريها النجم الوسيم، حيث سبق وخضع لعملية جراحية في قدمه، بعد تعرضه لإصابة في بها بسبب حركة خاطئة قام بها خلال مشاركته في مباراة لكرة السلة مع أصدقائه.



يُذكر أن كيفانج تاتليتوج يُعرض له حالياً مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي يشارك في بطولته أمام توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس».