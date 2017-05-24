ما دام هناك عدد لا بأس به من المسلسلات المصرية المقررة على الشاشة في رمضان المقبل تعتمد في حبكتها علىالتاريخ فقد كان طبيعيا ظهور أسماء ألقاب قديمة مثل «ملك» و«سلطان» و«باشا» و«شيخ غفر» ولكن بصور متعددة ومختلفة. وفي مسلسل «الجماعة 2» تفرض طبيعة المسلسل وأحداثه ظهور الكثير من الشخصيات التي شاركت في الحياة السياسية فترة الخمسينيات والستينيات أمثال شخصية الملك فاروق التي يجسدها الفنان محمد البياع والنحاس باشا التي يجسدها الفنان محمود الجندي. ويشارك في بطولته صابرين، وعبدالعزيز مخيون، وطارق عبدالعزيز، ومحمد فهيم، وعدد آخر من النجوم، وهو تأليف الكاتب وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.

وفي مسلسل «كفر دلهاب» يظهر «شيخ الغفر» الذي يجسده الفنان هادي الجيار ولكنه يدخل في صراع مع بطل العمل الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق. وتجري القصة داخل قرية مسحورة، ويعود العمل لزمن الأساطير في الماضي، فيما يسيطر الغموض على الأحداث التي تدور في عصور قديمة، حيث صورت مشاهد المسلسل في مكان وزمان غير محددين.

وتظهر الشخصيات بشكل مختلف تماما وملابس تتناسب مع طبيعة الأجواء وهو ما كشف عنه البوستر الدعائي للمسلسل الذي تصدره البطل يوسف الشريف وظهر فيه بشكل غريب، حيث يجسد شخصية دكتور.

و«كفر دلهاب» من بطولة الفنانة روجينا، ورامز أمير، ورانيا الخطيب، ورحاب عرفة، ومحمد أبوالوفا، ومحمود حجازي، ومحمد حمدي، وصفاء الطوخي، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

وقرر أحمد فهمي دخول المنافسة بصحبة الفنان أكرم حسني، في مسلسل «هو وهي وهو»، وتدور أحداثه في شكل حلقات منفصلة متصلة، وسيتناول قضايا اجتماعية في إطار كوميدي. ويجسد فهمي شخصية «سلطان» مخرج الإعلانات الدائم الوقوع في الأزمات سواء في عمله أو مع زوجته «داليا» التي تجسد شخصيتها مي عمر، ويعتمد في حلها على صديقه «بهجت» أكرم حسني. والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم ومن إخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، وأكرم حسني، ومي عمر، ورجاء الجداوي.