عمل جديد بالصيف وآخر وطني.. والأطفال الرسالة الأعظم

أميرة عزام

amira3zzam@

كونها أرهف المشاركين في برنامج «ذا فويس كيدز» إحساسا والأكثر تدريبا منذ الرابعة من عمرها، تحلم دائما بالفوز بالمركز الاول وإن لم يكن داخل البرنامج، فمازالت تسعى لأن تكون الأولى في قلوب محبيها، رغم انتقالها من موطنها الى كندا، الا انها تتنقل بين العواصم العربية كذلك للتواصل مع المسارح العربية، اضافة الى الجاليات العربية في كندا».

«الأنباء» الطفلة الموهوبة ميرنا حنا في اللقاء التالي:

من اكتشف موهبتك؟ وكم كان عمرك حينها؟

٭ كان عمري 4 سنوات حين كان أخي يتدرب على آلة الأورغ ففوجئ بأنني اغني معه وبدأ بتدريبي منذ ذلك الوقت.

كيف كان شعورك بوصولك الى اهم المشاركين في «ذا فويس كيدز»؟

٭ شعور جميل جدا ان أكون بين اهم المشاركين، خاصة عندما وجدت الناس في أول ظهور يحبونني، والاهم من هذا هو ان اقدم صورة حلوة ومشرفة تليق بي وبوطني.

وشعورك بأنك لم تكوني الأولى؟

٭ في البداية لم ابك، وكنت امتلك قوة كافية، لكن بعد ذلك بكيت، وهذا الامر لم يؤثر بي كثيرا لأن البرنامج منافسة وسعدت بوجودي مع كل الأصدقاء وعدت مجددا لحياتي الطبيعية.

هل تشعرين بأنك كنت تستحقين المركز الاول؟

٭ حسب ما كانت المعطيات جارية نعم اشعر باستحقاقي ذلك، لكن ما وصلت إليه اسعدني وشرفني ان اكون ممن وصلوا الى النهائي من بين الآلاف ممن قدموا لـ «ذا فويس كيدز».

من هو اكثر من تستمعين له او تتأثرين بصوته وتعتبرينه قدوتك في الغناء؟

٭ لا يوجد فنان محدد لكن يبقى الأستاذ كاظم هو الأول والقدوة ولا يمنع أن اتعلم من ثقافات الباقين.

ما جديدك وآخر مشاركات لك؟ وهل تفكرين في أن تنتجين كليبا خاصا بك؟

٭ في الحديث عن ما هو الجديد عندي حفلات في كندا أبرزهم في البحر بباخرة كبيرة وحفلات أخرى مع فنانين، إلى حد اليوم كان كل تفكيري في دراستي وبسبب الدراسة قل نشاطي على «السوشيال ميديا» ايضا لكن في الصيف ستجدون شيئا جديدا وتحبونه ان شاء الله.

هل تفكرين في أن يكون اتجاهك القادم لأغنيات الأطفال والأغنيات الوطنية؟

٭ بالتأكيد سيكون هناك تنويع في الأغاني، سأقدم عملا وطنيا، والاطفال هم الرسالة الاعظم.

ماذا عن العروض المقدمة لك من جهات طلبت ان تنتج لك؟

٭ التفاصيل كلها عند ميلاد اخي لكنه يعطيني خبرا بالعرض من الجهة ويسألني عن رأيي، ويبلغني بالحفلات كذلك.

ماذا تحبين أن تخبري جمهورك في الكويت؟

٭ احب أغير كلمة جمهور إلى كلمة المحبين لأنني أرتاح لها أكثر وأقول للمحبين في الكويت شكرا لدعمكم ومساندتكم، محبتي لكم جميعا وان شاء الله التقيكم فيما هو قادم.

من تتمنين ان يكون لك معه ديو من الفنانين العرب؟ ولماذا؟

٭ اتمنى ان اصل لجميع الفنانين وأغني مع الكل، لكن يبقى الاستاذ كاظم بالمرتبة الاولى عندي في كل شي ومن بعده احب ان يكون مع الفنان المحبوب ناصيف زيتون والاستاذ ملحم زين وكل الفنانين الذين لا يسعني المكان حتى اذكرهم كلهم لكن احب الكل.

اكثر طفل او طفلة أعجبك أداؤه وإحساسه في «ذا فويس كيدز»؟

٭ كلهم احبهم لكن فزين عنده احساس قوي وتارة صلاح مونيكا صاحبة الاحساس الذي لا يوصف.

كلمة اخيرة؟

٭ شكرا لـ«الأنباء» على التواصل وشكرا لكل الداعمين، وترقبوا ما هو قادم وان شاء الله يعجبكم، وتحياتي ومحبتي للجميع.