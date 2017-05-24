أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أنها تغيبت عن الموسم الدرامي المقبل لأنها اعتذرت عن العديد من الأعمال الدرامية المعروضة عليها لتتفرغ لتصوير مسلسلها «هجرة الصعايدة» الذي تأجل للعام المقبل لأنه يكلف ميزانية إنتاج ضخمة، وعن الدراما السورية قالت فواخرجي: «لا يمكنني أبدا التخلي عن الدراما السورية وبالتأكيد أنا سعيدة لأن العديد من الأعمال السورية تخوض الموسم الدرامي في رمضان بعد حالة من الركود والتدهور استمرت عدة سنوات».

وعن إمكانية خوضها عملين في وقت واحد قالت: «صعب للغاية ولكن إن كنت غير مرتبطة بموعد عرض معين مثل رمضان فقد أنسق وقتي بين تصوير العملين، ولكن بشرط أن يعجبني العملان كثيرا ولا يمكنني التخلي عن أحدهما والاعتذار عنه».

وحول شائعة وفاة زوجها الفنان وائل رمضان، علقت سلاف، حسب موقع «نواعم»: «تزعجني الشائعات كثيرا وخاصة عندما تكون مرتبطة بالوفاة أو المرض أو الطلاق أي الأمور المصيرية والهامة في حياة الشخص ويرهقني سماعها أيضا، وأكثر ما يستفزني هو كيف لمروجي تلك الشائعات أن يعيشوا بسلام وهم يضرون أشخاصا آخرين بأخبار غير حقيقية، ولكن بقدر ما سئمتها وتزعجني أتجاهلها ولا أحب التعليق عليها أو إعطاءها قيمة».