طرح النجم المصري رامز جلال برومو برنامج المقالب الجديد "رامز تحت الأرض"، عبر الصفحة الرسمية لفضائية "mbc مصر" بموقع فيس بوك.

وأظهر البرومو حالة من الإثارة والرعب لضيوف البرنامج، والمقرر إذاعته على فضائية "mbc مصر" في رمضان المقبل.

وظهر خلال البرومو عدداً كبيراً من النجوم، على رأسهم النجم الهندي شاروخان، حارس منتخب مصر المخضرم عصام الحضري، الإعلامية ريهام سعيد، لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، ونجم الزمالك محمود كهربا، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي رمضان صبحي، الفنان محمود حميدة، الفنانة نادية الجندي، والمطرب اللبناني وائل كافوري، وغيرهم.

وتضمن البرومو العديد من اللقطات المثيرة، من بينها اعتداء عصام الحضري ومؤمن زكريا على رامز كما قامت ريهام سعيد أيضاً بصفع رامز على وجهه بعد اكتشافها حقيقة المقلب قائلة: "أنت لازم تاخد بالقلم على وشك".

وتخطى برومو "رامز تحت الأرض"، 4 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط، من طرحه عبر الصفحة الرسمية لفضائية "mbc مصر" بموقع فيس بوك.