قضت محكمة شمال القاهرة بإلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين و736 ألف جنيه لصالح الفنان حسين فهمي وأشقائه.
وجاء القرار بعد الدعوى التي قام برفعها حسين فهمي واتهم فيها الدولة بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على أرض زراعية تبلغ مساحتها 99 فدانا و15 قيراطا و20 سهما بمحافظة الفيوم، وهي إرث للمدعيين حسين فهمي وشقيقه مصطفى فهمي، دون أن تقدم التعويض الملائم عن نزع ملكية تلك الأراضي، وذلك طبقا للمادة 34 من الدستور.
جدير بالذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط قررت إهداء الدورة الـ 33 للفنان حسين فهمي، والتي تنطلق أنشطتها في الفترة من 7 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.