ردت الفنانة السورية جيني اسبر على الانتقادات التي وجهتها لها مايا حداد بسبب ظهورها بفستان أخضر وشعر فيه خصل حمراء، بقولها في تعليق نشرته عبر صفحتها على «انستغرام»: «فقط للتنويه، الصورة من مسلسل «هواجس عابرة» وشخصيتي فيها اسما «جي جي» وهي ماكيرة مجنونة بألوان الشعر وبنفس الوقت بنت بسيطة بس بتحب الموضة وستايلها على قدها، وأكيد بحياتي مستحيل اعمل هاد اللوك.. ميوشة أنا بحبك كتير بس يا ريت تنتقدوني مرة تانية على ستايلي الحقيقي مو الكاركتر اللي عاملته بالمسلسل اللي مطلوب يكون هيك حسب الشخصية بس هو الحق على الصفحات اللي بتسرق الصور وحتى ما عندها ثقافة تكتب انه هالصورة من مسلسل...المهم مايا حداد رودولف رجا بحبكن وشتقتلكن..واحلى فقرة فقرة مايا».

من جهة أخرى، تتواجد جيني في الإمارات للمشاركة في مسرحية «باي باي TV»، فيما تشارك في رمضان بمسلسلي «هواجس عابرة» للمخرج مهند قطيش، بالإضافة الى الجزء الثاني من مسلسل «خاتون»، عدا عن إعادة عرض مسلسل «الرابوص».