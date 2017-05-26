يستعد الممثل اللبناني يوسف الخال لإطلاق مسلسله اللبناني الجديد «أدهم بيك» تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث يتعاون المنتج مروان حداد صاحب شركة «مروى غروب» مع المخرج زهير قنوع في المسلسل الذي يؤدي بطولته المطلقة يوسف الخال، والذي يدور حول قصة تاريخية جذابة مستوحاة من رواية «دعاء الكروان» التي مثلت فيلمها الفنانة فاتن حمامة إلى جانب الفنان أحمد مظهر.

وفي هذا الصدد قال يوسف الخال، في تصريحات صحافية له: «لم أشاهد الفيلم، مع العلم بحسب ما أخبرني الكاتب طارق سويد بأن هناك خطا بسيطا يجمع المسلسل المنتظر مع الرواية أو الفيلم الذي أدى بطولته الممثل القدير الراحل أحمد مظهر، وعدم مشاهدتي للفيلم كان لأنني لا أريد أن أتأثر ببعض الأحداث أو أقوم باستنساخها، لذلك فضلت أن أؤدي الدور بعيدا عن أي تأثيرات قد أنقلها بطريقة غير مباشرة»، مؤكدا أنه لم يوافق على عمل درامي خاص بموسم رمضان حتى يتفرغ نهائيا لـ «أدهم بيك» خصوصا أن القصة تستحق ذلك.

وعن دور التسويق عربيا، قال: «نحن أمام بارقة أمل للدراما اللبنانية لنخرجها من الداخلية إلى العالم العربي، وهذه فرصتنا»، وأضاف: «عملي مع المخرج زهير قنوع يعزز الحضور العربي للدراما اللبنانية وأتمنى أن نوفق في ذلك».

وعن بعض المواقف التي يعتبرها البعض قاسية والتي يتناولها يوسف الخال على صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، أجاب: «أنا أهاجم لكن بأدب، ومواقع التواصل هي منبر أصبح فعالا في السنوات الأخيرة ويجب على الفنان أن يتحلى بالشفافية في أي عمل يقوم به».