استأنفت الفنانة روبي تصوير مشاهدها بمسلسل «رمضان كريم»، الذي يخوض سباق دراما رمضان المقبل، بعد تغيبها عن التصوير ليوم واحد ما خلق أزمة مع المنتج أحمد السبكي.

وحررت شركة السبكي للإنتاج الفني محضرا ضد روبي بقسم شرطة أكتوبر، لتخلفها عن جلسة تصوير المسلسل. وحددت الشركة موعدا لاستكمال تصوير «رمضان كريم» بكافيه شهير بأكتوبر، إلا أن روبي تخلفت عن حضور التصوير، دون اعتذار مسبق أو إبداء سبب.

وعادت روبي وتواصل حاليا تصوير مشاهدها في العمل، بديكور الحارة بمنطقة الحزام الأخضر في أكتوبر، بواقع 14 ساعة يوميا، حيث تجسد دور فتاة تدعى «سناء» تتمرد على واقعها ومجتمعها البسيط وتتطلع للثراء.

والمسلسل تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، ويرصد روحانيات الشهر الكريم، ويحكي عن الصائمين والمفطرين في سياق اجتماعي، ويشارك في بطولته شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، إنتاج أحمد السبكي في أولى تجاربه الإنتاجية في الدراما.