بعد 24 ساعة فقط من انتشار أنباء تؤكّد توقّف تصوير برنامج المقالب "هاني هز الجبل"، بسبب مطالبة الفنان هاني رمزي بالحصول على أجره كاملًا مقدّمًا، خوفًا من تداعيات تعثّر قناة الحياة ماديًّا، وامتناعها عن سداد أغلب المستحقّات للمتعاملين معها، قامت القناة بعرض الإعلان التسويقي الأول، لتؤكد أنّ هاني رمزي جاهز لإلقاء النجوم من أعلى جبال لبنان، بحسب تفاصيل المقلب.

الإعلان التسويقيّ تمّ نشره رسميًّا، عبر حساب قناة الحياة على موقع اليوتيوب، وظهر العديد من النجوم داخل سيارة في إحدى المناطق الخضراء، والسيارة تقف على حافّة الطريق، وكأنّها تتأهّب لتسقط بهم من أعلى جبل مرتفع، وسط صراخ من الفنانين، وتأكّد مشاركة النجوم: مايا نصري، وباسكال مشعلاني، وسامح حسين، ومصطفى كاريكا، وسليمان عيد، ومها أحمد، ونشوى مصطفى، والمطرب الشعبيّ أحمد شيبة.

وتدور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف بزيارة أحد دور الأيتام، الذي تقع أعلى الجبل فى لبنان، ويستقلّ الضيف إحدى السيّارات التابعة للبرنامج، لتوصله إلى الدار، وأثناء سير السيارة على ارتفاع ١٣ طابقًا، تقوم بالاصطدام بسيارة آتية من الجهة المقابلة، ما يجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التى تدور حول نفسها، ليوهم الضيف بأنّ السيارة ستسقط، ثم يقع بالسيارة من فوق الجبل، ولكن بين صخرتين كبيرتين تمنعان وقوع السيارة من ذلك العلو الشاهق، حيث إنّهما ليستا صخرتين بل جهاز يشبه المغناطيس يمنع سقوط السيارة.