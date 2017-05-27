بين الحين والآخر، تنال بعض الأغاني العربية صدى إعلامياً بسبب الخلافات الفنية التي تتمحور حول الأغنية. ومن أشهر الأغاني التي تسببت في خلافات فنية.

"خراب بيوت"



منذ شهر، أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ألبوماً جديداً، حمل اسم "نانسي 9"، وتضمّن أغنية "خراب بيوت"، من كلمات وألحان زياد برجي.



وأثارت الأغنية غضب الفنان القطري فهد الكبيسي، بسبب تطابق مقطع منها مع أغنيته "بعيد الشر" التي أصدرها عام 2012. وغرّد الكبيسي على تويتر: "الإجراء القانوني سيكون الفاصل بيني وبين من سرق أغنيتي، ولن أتنازل عن حقي الأدبي مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية".



وبدورها، صرحت عجرم بأنها ليست على علم بأي نوع من التشابه، وأنها قامت بشراء الأغنية من زياد برجي حسب الأصول.



فاستفزت تصريحات عجرم الكاتب والملحن برجي الذي صرح من خلال "اي اتي بالعربي"، أن نانسي على علم مسبق بالتشابه قبل الشراء، وعملية البيع تمت بشرط حصول مدير أعمال عجرم على إذن شفهي من الكبيسي باستخدام مطلع أغنيته.



ولكن مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، نفى ما وُجه إليه من اتهامات، وإلى الآن يتبادل الأطراف الثلاثة الاتهامات فيما بينهم. والجدير بالذكر أن هذه القضية ستكون الأولى في مسيرة نانسي عجرم الفنية.



"لو"



أطلقت الأغنية في الموسم الرمضاني لعام 2014 كـ "تتر" لمسلسل "لو"، من إنتاج شركة "الصباح" للإنتاج الفني، وقامت بأداء الأغنية الفنانة إليسا، وهي من كلمات وألحان مروان خوري.



ونالت الأغنية نجاحاً كبيراً، وانتشرت بشكل كبير، وطالب محبو إليسا بإدراج الأغنية ضمن ألبومها القادم، ولكن بعد ما يقارب ثلاثة أشهر، قام مروان خوري بطرح الأغنية بصوته، مما عرّضه لهجوم حاد من قبل جمهور إليسا، لعدم تقبلهم الأغنية بصوته واتهامه بالغيرة من نجاح الأغنية بصوت إليسا، فوصف مروان خوري جمهور إليسا بـ"الغنم".



نتج عن ذلك خلافات حالت دون إدراج الأغنية في ألبوم إليسا "حالة حب"، أو ألبوم مروان خوري "العد العكسي".



وبالإضافة إلى ذلك تسببت الأغنية في قطيعة فنية بين الثنائي، لاتزال ممتدة إلى يومنا هذا، رغم أن الثنائي حقق العديد من النجاحات معاً، وتشاركا في العديد من الأغاني، مثل "بتمون" و"سلملي عليه" و"تعبت منك".

أغنية "ناويهالو"



عرضت الأغنية لأول مرة على الشاشات عام 2008، بعد مقتل المغنية الراحلة سوزان تميم، التي كانت قد صورتها في وقت سابق، تحضيرًا لألبومها الذي لم يتح له القدر أن يصدر، وهي من كلمات أمير طعمة، وألحان سمير صفير.



وفي العام ذاته، قامت الفنانة رولا سعد، بطرح الأغنية على الشاشات بفيديو كليب، وأثار ضجة كبيرة، ولاسيما أن الموديل الذي شاركها ببطولة الكليب هو الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، نجم المسلسل التركي "نور"، والمعروف عربياً باسم "مهند"، فتعرضت سعد لهجوم كبير من قبل جمهور الراحلة سوزان تميم، واتهموها بعدم احترام قداسة موتها، واستغلال موتها لسرقة الأغنية منها.

"ماندم عليك"



في عام 1998 ظهرت على الشاشات العربية نسختان لأغنية "ماندم عليك"، الأولى تؤديها الفنانة السورية هويدا يوسف، والثانية أدتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي. والتي كتب كلماتها صفوح شغالة، ولحّنها جورج مارديروسيان.



إلا أن تاريخ الأغنية يعود إلى عام 1996، حيث قامت هويدا بتسجيل الأغنية، وأدتها في مهرجانات حلب، لتشتهر الأغنية وتعرف من خلالها هويدا، ولكن الشهرة باتت مضاعفة بعد خلافها مع نوال الزغبي حول الأغنية المسروقة، وأصبحتا حديث الصحف لمدة طويلة، وتنازعتا حول الملكية الأغنية، رغم أن الأغنية بالأصل تعود إلى التراث السوري، فهي مأخوذة عن القدود الحلبية، وتم تجديدها من خلال تغيير بعض المقاطع فيها.