أكد الفنان عادل إمام أنه سعيد بوجود نجله محمد ضمن السباق الرمضاني المقبل، وقال إنه لا ينافسه وسيحرص على مشاهدة مسلسله «لمعي القط» ومتابعته، على الرغم من انشغاله بتصوير مسلسل «عفاريت عدلي علام»، حتى النصف الثاني من شهر رمضان، على أن يتابع باقي الأعمال الدرامية بعد الانتهاء من التصوير.

ونفى إمام، في تصريحات صحافية له، أن تكون فكرة مسلسله مقتبسة من فيلمه «اللعب مع الكبار»، مؤكدا أن فكرته مختلفة وبعيدة كل البعد عن فكرة الفيلم، مشيرا إلى استغرابه لتشبيه الواحد بالآخر قبل مشاهدتهما، متسائلا: «كيف ذلك؟!».

أما حول ما قاله عنه الفنان أحمد الفيشاوي في برنامج «أنا وأنا»، حيث حل ضيفا أخيرا مع الإعلامية سمر يسري عبر شاشة «ON E»، بأنه يكرر نفسه، أكد إمام أنه لم يشاهد البرنامج ولم يخبره أحد بهذا الكلام، ورفض التعليق على الموضوع.

يذكر أن عادل إمام قدم نجله محمد دراميا مرتين قبل ذلك، حيث شاركه بطولة مسلسلي «فرقة ناجي عطا الله» و«صاحب السعادة» وبعدها انطلق محمد ليقدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية.