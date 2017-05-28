دخلت الفنانة البحرينية في حالة من التأثر الشديد والبكاء عند سؤالها من قبل معجبة بها حول تمنيها لو كان رجلاً.



وقالت الممثلة وعارضة أزياء خلال دردشة مصورة مع متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي: "صراحة ايه، تمنيت صير ولد لما ابوي كبر، لان نحن ما عندا اخوان واحس ان ابوي بحاجة رجال يكون معه اكتر من بنات".

وأضافت شيلاء (27 عاماً): "تعرفون لما الواحد يكبر يبي يطلع ويروح، لما يطلع معانا يحس ان نحن بنات، ودي اكون معاه واروح مسجد مثلاً، ولكن الحمدلله".

يشار الى أن شيلاء من عائلة فنية، إذ أن والدتها هي الممثلة فاطمة اسماعيل، وشقيقتها أبرار (24 عاماً) مغنية، وشذى (36 عاماً) أيضاً ممثلة.