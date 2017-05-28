يبدأ الفنان السوري جمال سليمان قريبا تصوير الجزء الثاني من «أفراح إبليس»، وعن أزمات المسلسل وشخصيته فيه، قال: لقد انتهت بعض المشكلات المتعلقة باعتذار الزملاء وتم اختيار فريق العمل، وشخصيتي في المسلسل امتداد لـ «مندور أبو الدهب» مع التعديلات التي تم إدخالها لتتناسب مع الفترة الحالية، والحقيقة أنني نجحت بشكل لم أكن أتوقعه في الأدوار الصعيدية في مصر وساهمت في معرفة الشعب المصري بي، ولذلك الأدوار الصعيدية لها حب كبير بداخلي.

وعن عدم عرضه في رمضان وهل يعتبر ذلك خسارة كبيرة، أجاب سليمان، في حوار له مع مجلة «سيدتي»: أشعر بأن عرض المسلسل خارج رمضان مكسب أكبر بكثير من عرضه في رمضان، لأنه في المواسم الأخرى تكون الأعمال الدرامية محدودة، وبالتالي فرص المشاهدة تكون أكبر والجزء الثاني من «أفراح إبليس» سيكون أكثر نجاحا من الأول لما بداخله من معلومات وأحداث غير مستهلكة على الإطلاق، كما أنه يتضمن وقائع عصرية لما يحدث الآن في جنوب مصر.

وبسؤاله كيف تتعامل زوجته رنا مع المعجبات، أجاب: تحب كثيرا معجباتي، وعندما تشاهدني مرهقا تشجعني على التصوير مع الناس وتقوم بتصويري مع المعجبات وتكون سعيدة. وحول التغيير في حياته وهو يرى ابنه محمدا يكبر أمامه، قال جمال سليمان: محمد غير معنى الوجود بالنسبة لي، قبله كنت أعيش دون التفكير في الغد، لكن الآن أصبح عندي هدف، وعنده الآن خمس سنوات، وأتمنى أن يكون إنسانا ناجحا، لا أحب أن يكون طبيبا وفاشلا أو قائدا عسكريا ويعود مهزوما من الجبهة، لكن أريد أن يكون كما يريد حتى لو أصبح «شيف» في مطعم لكن أن يكون ناجحا.