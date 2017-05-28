ينطلق في منتصف شهر يوليو المقبل بمدينة الحمامات بتونس مهرجان الحمامات الدولي، وهو من أعرق المهرجانات التونسية ويشهد هذه السنة نقلة نوعية من حيث البرمجة والتنظيم، وسيكون النجم المصري محمد منير أحد أهم نجوم المهرجان في دورته الـ 53، وسيشارك بحفل ضخم 18 أغسطس بتلك المدينة العريقة بحضور أكثر من 1200 شخص هي سعة المسرح.

وذكرت تقارير صحافية أن المطربة السورية لينا شماميان التي شاركت مؤخرا كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية، ستشارك أيضا في المهرجان بتقديم حفل كبير، وهي من المطربات اللاتي لهن جمهور عريض في تونس وفي الوطن العربي.

و«الحمامات الدولي» ليس مجرد مهرجان غنائي لكنه يجمع فنونا كثيرة جدا منها المسرح الغنائي الاستعراضي، ولذلك سيكون لعشاق وجمهور المهرجان موعد مع العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي اللبناني «بار فاروق» للمخرج هشام جابر وفريق عمله المؤلف من موسيقيين وممثلين وممثلات، يقدمون قصصا من الملهى الليلي «مسرح فاروق» الذي اشتهر في «ساحة البرج» في وسط بيروت، بين الأربعينيات والسبعينيــات ومــــن المشاركين ياسمينا فايد وزياد الأحمدية وبهاء ضو وأحمد الخطيب وبشار فران وزياد جعفر وسماح أبي المنى ووسام دلاتي ورندا مخول ولينا سحاب وشانتال بيطار وزياد عيتاني وبشارة عطاالله.