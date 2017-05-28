حل الفنان رامز جلال ضيفا على قناة «mbc»، للحديث عن برنامجه «رامز تحت الأرض»، والذي بدأ عرضه أمس.

وقبل أن يختم الإعلامي شريف عامر حلقته مع رامز، انهار الأخير على الهواء مباشرة وأجهش بالبكاء متأثرا بسبب الحادث المأساوي الذي مرت به مصر، وراح ضحيته 29 قبطيا بينهم أطفال ونساء.

وقال رامز إنه بعد ما وقع في مصر الجمعة لم يعد لديه رغبة في فعل شيء، ورغم محاولات شريف عامر تهدئة رامز، إلا أن الأخير تابع قائلا: «مفيش أغلى من إن إنت يكون عندك ابن.. أنا تخيلت ابني في نفس الموقف».

وأكد النجم الشاب أنه تعرض لضغوط كبيرة من أجل الظهور على الهواء، خاصة أن الجمهور ينتظره في نفس الموعد من كل عام.