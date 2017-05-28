يشارك الفنان أحمد عز في المسلسل الإذاعي «الديزل» الذي يبث طوال شهر رمضان الكريم، وفي تصريحات صحافية له قال مؤلف العمل أيمن سلامة إن شخصية «حمزة ديزل» التي يقدمها عز تتجسد في كونه شابا يسكن في مكان شعبي، ولكنه يحب «سمر» التي تجسدها أمينة خليل وهي فتاة تنتمي للطبقة الارستقراطية، وهناك فارق في الحياة الاجتماعية بينهما ما يجعله يقع في فخ اعتراض أهلها الذين يرفضون العلاقة، فيسعى إلى الوصول بأي وسيلة لكي يصبح غنيا مثلها كرد فعل لنبذ حياته الاجتماعية وفقره، حيث يقرر أن يصبح مزورا خاصة أنه يجيد الرسم والتقليد.

وبالفعل تلقي الشرطة القبض عليه بعد ضبطه في عملية تزوير، ولكنه بعد خروجه من السجن، يقرر استكمال ما بدأه من خلال تزوير أوراق جديدة له وعمل أوراق رسمية لشخص آخر، لكن سوء الحظ يلاحقه حين يتورط ويكتشف أن هذا الشخص الآخر محكوم عليه بالإعدام.