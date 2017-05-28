كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب السبب الذي جعلها تغني اللون الشعبي المصري في أغنيتها الجديدة «تبعد عني»، وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها هذا اللون، وقالت إنها الأغنية الأولى من ألبومها الجديد، وهي وجدت أنها مناسبة للصيف، كما أشادت بفكرتها وأسلوبها الذي يحمل توقيع الشاعر أمير طعيمة، والملحن زياد برجي، والمؤلف الموسيقي هادي شرارة، مشيرة إلى أنها تعاونت مع زياد برجي أيضا، بأغنيتين جديدتين، وسبق أن جمعها به نجاحات عدة من بينها أغنيتا: «غمرني وشد» و«نيالي فيك».

وعن سوء التفاهم الذي حصل بسبب أسعار بطاقتها في حفل مسرح المدينة ببيروت، والذي كانت قد أثارته الممثلة ندى أبوفرحات، ردت بسخرية: «إذا لم يعجبهم سعرها فليعترضوا على لونها»، وتابعت: «أقيم الحفل لدعم مسرح المدينة وعدم إقفاله، لكن عندما تقال كلمة غلط من منطلق ما، لا يكون هناك مشكلة بسبب سعر البطاقة، بل لسبب آخر ما، حفلتي لم تكن الأولى في مسرح المدينة، بل هناك فنانات فعلن ذلك قبلي، من بينهن لطيفة ونجوى كرم، اللتان قدمتا حفلين بأسعار مماثلة». كما تم التطرق إلى بعض الصور التي جمعتها بابنتها كاي، وزوجها السابق عباس، وقالت إنها يمكن أن تتزوج مرة ثانية.

وأجابت دياب، في لقاء تلفزيوني معها، عن مجموعة أسئلة سريعة بـ «نعم»، ووافقت على أنها جميلة، وذكية، وجريئة، وصادقة وصريحة وقوية، ولكنها نفت أن تكون «مصلحجية»، وعلقت بعبارة «لا أعرف»، وحول سؤال ما إذا كانت ممثلة جيدة، أجابت: «أنا محتالة بس بدي».

من ناحية أخرى قالت مايا إن قلائل هم الذين يعرفون حقيقتها، وأردفت: «أنا امرأة ضعيفة، حساسة جدا، ولا يكتشف هذه النواحي في شخصيتي، سوى المقربين مني جدا، ومظهري القوي أمر ضروري في الحياة، لكي أتمكن من الاستمرار، هكذا تريدنا الحياة، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما كنت قد وصلت إلى ما أنا عليه اليوم».

وعن مشاريعها قالت إن لديها الكثير من المشاريع والحفلات والمهرجانات، وإنها ستصور كليب «تبعد عني» قريبا، كما أنها ستطرح من بعده مباشرة أغنية جديدة.