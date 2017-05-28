عبدالحميد الخطيب

لا يمكن ان نغفل ان رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم الى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن وأصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما والغناء ايضا.

ونجمتنا اليوم هي الفنانة منى شداد التي بدأت العمل الفني في عام 1987 وهي في سن صغيرة واستمرت بالتمثيل بعد ذلك حتى وصلت لأدوار البطولة، وهي شقيقة الممثلة مشاعل شداد.

منى حاصلة على شهادة البكالوريوس من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت، كما حصلت على دورات في التمثيل من «المعهد العالي للفنون المسرحية». وشاركت وهي صغيرة في تقديم برنامج «مجلة الأطفال» الذي كان يعرض على تلفزيون الكويت، وأيضا في عام 1996 قامت بتقديم برنامج على تلفزيون الكويت بعنوان «أحلى صباح 96»، كما شاركت في عام 2008 مع الفنان طارق العلي في تقديم برنامج «موعد على العشاء» والذي عرض على قناة الراي. وفي عامي 2009 و2010 قدمت شداد البرنامج الإذاعي «الديوانية» على محطة مارينا أف أم، وشاركت في بداية عام 2011 بتقديم برنامج «ديوانية حوا» على ذات المحطة. وفي عام 2012 قامت بتقديم برنامج المسابقات «الصوغة» والذي عرض على قناة فنون، كما شاركت في تقديم مسابقات التراثي «النيرة» على تلفزيون الكويت. بجانب عملها كممثلة ومذيعة عملت منى أيضا كمشرفة عامة على بعض الأعمال منها «الخراز، الداية، عمر الشقا»، شاركت أيضا بالغناء في عدة أعمال منها مقدمة ونهاية مسلسل الرسوم المتحركة «ميمي الصغيرة»، وأغاني البرنامج التعليمي «افتح يا وطني أبوابك»، ووقفت كمغنية للمرة الأولى في مهرجان الدوحة الرابع للأغنية في 2005، وقدمت ثلاث أغاني هي «غربي هواكم يا أهل الدوحة، تبرا حبيبي، حكم البشر».