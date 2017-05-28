وجّهت الممثلة السورية أنطوانيت نجيب، خلال إطلالتها ضمن برنامج "بلا تشفير" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، على شاشة "الجديد" اللبنانية، رسالة الى الفنانة السورية أصالة.

ولدى ذكر إسم أصالة، قالت نجيب: "ليش هيي من وين؟ من الضفة الغربية مثلاً؟ لأنو هي مو هي يلي أنا بعرفها"، مؤكّدةً أنّ "عيني دمعت على أصالة لأنّه كان لديها أبٌ يعشق أرض سوريا، وأنا بعرف نها كانت تحب سوريا، بس ما بعرف من وين هالكره المفاجئ".

وأردفت: "نعم أصالة جعلتني أدمّع، لأنني أزعل عليها، وأتمنّى أن ترجع لعقلها القديم، يا ريت"، متمنيةً أنّ "كل شخص كره سوريا يرجع يحبها مثل ما كان يحبها، يا ريت يا تمام لأنّ سوريا ما إلها ذنب تنظلم من أولادها.



بتمنى كل شخص طلع عن سوريا يرجع للتراب لأنها هي يلي طلعته".