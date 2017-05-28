طرح النجم الإماراتي، حسين الجسمي، كليب أغنيته الجديدة "سنغني حُباً" عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب".

وعلق الجسمي على الكليب، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك "كلما يفجرون كرهاً سنغني حُباً من الآن إلى السعادة"، وتوجه الأغنية رسالة للتسامح والمحبة ضد الإرهاب والتطرف.

والأغنية ضمن حملة دعائية لشبكة هواتف محمولة في رمضان 2017 لضحايا التفجيرات الإرهابية في مختلف البُلدان، وشارك في الغناء حسين الجسمي، وظهر عدد من ضحايا التفجيرات.

يذكر أن الجسمي طرح مؤخراً أغنية "تصدق كذبة أبريل"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وليد فهد، وأغنية "بعد إذن الغياب"، من كلمات حنظل، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل.