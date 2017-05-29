وقعت الفنانة المصرية فيفي عبدة ضحية أول حلقات برنامج المقالب “رامز تحت الارض” الذي اذيع على شاشة الـ “أمي بي سي”.



يبدأ الملقب باستضافة مقدم البرامج نيشان للضحية على أنه برنامج حواري عادي، وما أن ينتهي الحوار يبدأ المقلب أثناء عودة الضيف من الخيمة التي أجرى فيها الحوار، إذ سيبدأ قائد السيارة بقيادة على التلال الرملية بتهور شديد، إلى أن تنقلب السيارة في رمال متحركة صناعية ويحاول الضحية عندما الغرق بها.

وكانت أطرف لقطة عندما اقترب رامز جلال وهو متنكر داخل السحلية من فيفي عبده وبدأ في رش الرمال على وجهها في تصرف لا يليق بحيوان ضاري.

وما أن كشف لفيفي عبده عن وجهه، أمطرته بوابل من السباب لدرجة أن صافرات حذف السباب لم تتوقف للحظة ولم يسمع أحد أي كملة مما قالتها.

وعندما حاول رامز وقف سبابها قائلا: “كفاية الكاميرات بتصور”، فردت فيفي: “ما تصور هو إحنا بنصور فيلم اباحي”؟

وبعد أن تمكن رامز جلال من انتشالها بصعوبة من الرمال المتحركة ظلت تضربه وتقول له: “لا بد أن أخلص الناس منك… ربنا لا يريد أن يأخذ روحي لماذا تعجل بموتي”؟

وبعدما هدأت فيفي عبده سجدت شكرا لله على نجاتها، ثم مازحت رامز جلال بعباراتها الشهيرة من 5 مواه وأسكوزمي.