ظهر عدد من النجوم المصريين في كليب دعائي طريف لإحدى الشركات بمشاهد عفوية تحت عنوان: "مفيش زي فرحة أول مرة....خلي رمضان فرحة ليك وللحواليك".



وأطلّت شيرين في الجلابية الشعبية تتبضع حاجيات الإفطار داخل ازقة الحارة بين أهلها.



وأيضاً عمرو يوسف وكندة علوش في "اول عزومة" في رمضان بمنزل الزوجية، خلال تحضير الأخيرة الطعام في المطبخ، بوجود حماتها التي "ما بتهزرش" فيما يتعلق بالأكل.

وقالت علوش بطراف ليوسف: "انا طبخت سوري ومصري (...) انا طبخت وانت حا تغسل"، ليجيب: "استني لما العيلة تنزل".

ومن جهته، أقام تامر حسني حفل مشاوي في حديقة منزله مع بسمة بوسيل حيث حرق "الكفتة"، كما تابعت ياسمين عبد العزيز تدريبات ابنائها في الفنون القتالية... كندة علوش تجبر عمرو يوسف على غسيل الأطباق.. وتامر حسني يطهو وشيرين

ظهر عدد من النجوم المصريين في كليب دعائي طريف لإحدى الشركات بمشاهد عفوية تحت عنوان: "مفيش زي فرحة أول مرة....خلي رمضان فرحة ليك وللحواليك".



وأطلّت شيرين في الجلابية الشعبية تتبضع حاجيات الإفطار داخل ازقة الحارة بين أهلها.



وأيضاً عمرو يوسف وكندة علوش في "اول عزومة" في رمضان بمنزل الزوجية، خلال تحضير الأخيرة الطعام في المطبخ، بوجود حماتها التي "ما بتهزرش" فيما يتعلق بالأكل.

وقالت علوش بطراف ليوسف: "انا طبخت سوري ومصري (...) انا طبخت وانت حا تغسل"، ليجيب: "استني لما العيلة تنزل".

ومن جهته، أقام تامر حسني حفل مشاوي في حديقة منزله مع بسمة بوسيل حيث حرق "الكفتة"، كما تابعت ياسمين عبد العزيز تدريبات ابنائها في الفنون القتالية.