أطلت الفنانة السورية آصالة في الحلقة الأولى من "مجموعة انسان" المذاع عبر قناة Mbc ومن تقديم المذيع علي العلياني، حيث كشفت تفاصيل جديدة عن خلافها مع الفنان جورج وسوف، إضافة الى مرورها بلحظات مؤثرة جداً عند الحديث عن بلدها سورية.

وأعلنت آصالة أن "سلطان الطرب" اتصل بها طالباً انهاء الخلاف واتمام المصالحة بعد مشاهدتها في احد الحوارات التلفزيونية، مؤكدة أن "ابو وديع" كان صديق والدها الراحل الملحن مصطفة نصري، ولطالما وقف الى جانبها "وقفات لطيفة" تظهر حبه لها وفق تعبيرها.

وانتابت اصالة نوبة من البكاء بسبب حسرتها من عدم قدرتها على زيارة قبر والدها بسبب موقفها السياسي، لافتةً الى ان اخر زيارة لقبره كانت منذ 9 سنوات أي في عام 2008.