تمنت تامر حسني زوجاً لها.. وشعرت بالغيرة عليه

خطوبتها لتامر عبدالمنعم كادت تنهي مشوارها مع الفن

زواجها وإنجابها السرّى.. سبّبا انقساماً في الوسط الفني

القاهرة ـ محمد صلاح

الفتاة وسام رضا الشهيرة بزينة.. تملك سجلا كاملا من الازمات التي عطلت موهبتها وانطلاقتها لأن عمرها الفني 20 عاما كله ازمات ومشاكل ودعاوى قضائية وحروب اعلامية.. رغم موهبتها التي دعت البعض الى ان يطلق عليها لقب صوفيا لورين العرب وبينلوبي كروز العرب.. الا انها لم تصل لما تستحقه بسبب تصرفاتها.. وكثرة مشاكلها.. «الأنباء» كشفت المستور في حياة زينة بالاسماء والتواريخ.

واجهت زينة ازمة صنعتها لنفسها.. قلبت حياتها رأسا على عقب.. حيث فاجأت الجميع برفع دعوى إثبات نسب أطفالها للفنان أحمد عز في العام 2014 تطالبه فيها بالاعتراف بعز الدين وزين الدين لأنها تزوجته زواجا شفهيا بناء على طلبه وثقة بأخلاقه، مشيرة إلى أن هذا الزواج الشفهي حدث أمام مجموعة من الأقارب والأصدقاء.

وأشارت إلى أنهما اتفقا على تأجيل إعلان أمر زواجهما للرأي العام.. وبعد فترة طويلة بالمحاكم حصلت على حكم نهائي بإثبات نسب التوأم لاحمد عز.

تسببت ازمة زينة وعز في انقسام الوسط الفني الي فريقين، أحدهما ينحاز الي الفنان احمد عز والآخر يتعاطف مع زينة.. ما خلق انقساما شديدا وخلافات بين ابناء الوسط الواحد.. فقد شنت الفنانة منّة فضالي حربا ضارية ضد زينة بسبب هذا الموضوع وكأن الازمة تخصها شخصيا.. ما جعل زينة ترسل لها رسالة عبر صديقة مشتركة هددتها فيها بأنها ستفضح اسرارها وتفتح لها ملفات كثيرة اذا لم تتوقف عن انتقاداتها لها في قضيتها مع احمد عز. الغريب ان احمد عز نفسه رفض ما فعلته منّة مع زينة ونصحها بالتزام الصمت في هذا الموضوع.

أما المطربة أصالة نصري، وفي تغريدة على حسابها الخاص بتويتر، فنصحت الفتيات عامة بأن تأخذ حذرها من السقوط في اوهام الحب السرى وكأنها تلوم زينة.

وتردد ان النجم أحمد السقا كان يساند احمد عز.. اما المطرب تامر حسني فأعلن انه سيقوم بمساندة زينة في قضيتها بسبب صداقتهما القديمة التي استمرت سنوات عديدة والاعمال التي جمعتهما معا، ودارت معركة طاحنة على الهواء بين زينة والاعلامية ريهام سعيد، وقد بدأتها ريهام سعيد منذ بداية الازمة، ما أغضب زينة من ريهام سعيد ودفعها للقيام ببلاغ تتهم فيه ريهام سعيد وقناة «النهار» بالتشهير وتشويه سمعتها من خلال الحلقة لتكيل لها ريهام بعد ذلك سيلا من الاتهامات والانتقادات في الحلقة التي تلتها.

هجوم ريهام سعيد على زينة جعل المطربة شذى تخرج عن صمتها وتعلن تعاطفها مع زينة وتنتقد الاعلامية بشدة.. ووجهت انتصار جملا قاسية لزينة وطالبتها بالخجل من نفسها.. وصرحت الفنانة ميرنا وليد بأن زينة صادقة في كل كلمة قالتها لها، وأكدت أن الحق سيظهر قريبا، وقالت على لسانها: أنا وزينة صديقتان وسأقف معها في المحاكم مهما كلفني الامر.

تعرضت وسام لأزمة قاسية حين فوجئت بإلقاء الشرطة القبض على شقيقتها ياسمين بتهمة الاتجار في الكوكايين.. وتمت محاكمتها.. ووقتها شعرت زينة بأن تلك القضية هي المقصودة بها للتشهير بها والإساءة لسمعتها لدرجة انها نشرت رسالة لشقيقتها طالبة منها ان تسامحها، مؤكدة انها لو كانت تعرف ان عملها بالفن سيضر شقيقتها لاختارت ان تتسول.. وبعد ان حصلت شقيقتها الفنانة على البراءة.. أطلقت تصريحات ساخنة جدا ضد العديد من الشخصيات.

زينة واجهت مأزقا حرجا نجحت في الخروج منه بشجاعة شديدة حين قامت احدى المعجبات بها برسم لوحة كبيرة لها.. وأظهرت فيها عيبا في عينيها، حيث اظهرت الحور الموجود بهما.. وعلى الفور خرجت زينة بتصريح شجاع بأنها فنانة مبدعة.. «بالفعل لدي حور بسيط في عيني اليمنى»، وأبدى متابعو زينة إعجابهم بصراحتها في ذكر هذا العيب الموجود في ملامحها.. كما أشادوا بجمال اللوحة.

تامر.. حبيباً وصديقاً

ولأن زينة ارتبط اسمها بالعديد من العلاقات العاطفية وقصص الغرام.. فقد دارت شائعات كثيرة حول ارتباطها بالفنان تامر حسني، بعد مشاركته في بطولة عدد من أفلامه منها «حالة حب» الذي تم عرضه في دور العرض المصرية في العام 2004، وبعدها شاركته بطولة فيلم «سيد العاطفي» في العام 2005، وكونا ثنائيا فنيا مميزا، كما أن صداقتهما خارج العمل الفني ساعدت على انتشار مثل هذه الشائعات.

تناقضت اعترافات زينة فيما يخص مشاعرها نحو تامر.. فقد وصفته مرة بأنه شقيقها.. ولكنها عادت لتؤكد انها تحبه جدا جدا، «وأرى فيه كل ما أحلم به في الرجل الذي أتمناه، كما أنني أحب رموشه جدا لأنها جميلة ولأن رموشي قليلة جدا».. وانها لن تجد زوجا أفضل منه، مشيرة إلى أنه في حال تقدم لها فستتزوجه على الفور دون الحاجة إلى فترة خطوبة، لأنهما يعرفان بعضهما بعضا جيدا.

واعترفت زينة بأنها تشعر بالغيرة عليه عندما تسمع شائعات تجمعه بغيرها من الفنانات.. وانها تتمنى الزواج من داخل الوسط الفني من رجل مثل تامر حسني على ألا يكون دونجوان لأنها تكره الشاب صاحب العلاقات المتعددة، واعترفت بأنها ضمت تامر في حضنها بعد خروجه من السجن عندما ذهب لمنزلها، حيث لم تتمالك نفسها من اللهفة والفرحة، وكشفت أنها تعرفت على تامر في نادي الصيد قبل دخولها مجال التمثيل، وهذا سر توطد علاقتهما، وانها كانت حريصة على مساندته أثناء القضية التي اتهم فيها بتزوير أوراق الخدمة العسكرية خصوصا بعد أن طلب منها تامر الحضور لأنه يتفاءل بوجودها، وهي أيضا دائما تتفاءل به، وبكت وصرخت خلال المحاكمة، ورد تامر مؤكدا أن زينه فتاة أحلامه، ويتمنى الزواج من فتاه مثلها.

تسببت الفنانة زينة في افتعال أزمة مع جمهورها الجزائري عندما هاجمت الجزائريين في العام 2010 بعد مباراة المنتخبين المصري والجزائري الشهيرة في ملعب أم درمان بالسودان، حيث وصفت الجزائريين بالتخلف.. ونالت هجوما شرسا من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي.. ثم عادت واعتذرت وأبدت ندمها على تصريحاتها.. وأكدت أنها عاطفية ورد فعلها متسرع جدا، وأن ما حدث كان نتيجة الغيرة على بلادها، مشددة على أنها لم تكن تقصد بهذه الأوصاف الشعب الجزائري كله، وإنما الأشخاص الذين تسببوا في الأذى للمصريين في السودان.

بدأت وسام رضا مشوارها الفني بمشكلة ضخمة كادت تنهى حلمها بالنجومية قبل ان تبدأ، حيث كان من المقرر أن تقف زينة أمام الفنان أحمد عز في أولى بطولاتهما السينمائية، بعد تعاقد زينة مع إيناس الدغيدي مخرجة «مذكرات مراهقة» على بطولة الفيلم الذي عرض في العام 2001، لكنها تراجعت عن الدور قبل يوم واحد من التصوير بسبب رفض خطيبها الفنان تامـــر عبدالمنعــــــم دخولهـــا مجـــــــال التمثيل، خصوصا في هذا العمل لجرأة الشخصية التي تجسدها، بل وتشاجر مع ايناس الدغيدى وهددها باعتبار ان والده كان المستشار الاعلامي للرئيس محمد حسنــي مبارك، وتسبب ذلك الموقف في خسارة كبيرة لايناس الدغيدي ادت لخصام طويل بينهما.

المعروف ان زينة اسمها الحقيقي وسام رضا، وهو الاسم الذي كانت تستخدمه في المجال الفني قبل شهرتها، بدأت حياتها الفنية في العمل كموديل في الكليبات الغنائية، حيث ظهرت في فيديو كليب الفنان حكيم «افرض» كاحدى الفتيات المشاركات وكانت اميرة فتحي هي البطلة للاغنية والذي عرض على شاشات التلفزيون في العام 1997.