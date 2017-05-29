اعتذرت الفنانة مي عزالدين لجمهورها عن عدم تقديم مسلسل جديد برمضان الجاري، وكتبت مي عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»: «أنا آسفة جدا والله، أنا بعتذر لكم لتاني مرة، وبوعدكم بإذن الله نكون مع بعض رمضان القادم إن شاء الله، أنا آسفة كمان لأني أكيد مش بقدر افتح كل الرسايل وارد عليها، لكن والله انا قلت من بدري السنة دي إني اضطريت لإلغاء المسلسل واني مش هلحق، عموما كل النجوم المتواجدين منورين الشاشة، وإن شاء الله نستمتع بيهم السنة دي وأنا معاكم، وربنا يجمعنا رمضان القادم بإذن الله».

وتابعت مي: «وأخيرا أنا بوجه نفس الرسالة لمحمد رمضان لأني أنا بقى كمشاهدة مفتقداه هو كمان السنة دي ومستنياه الموسم القادم يكون موجود زي ما اتعودت وجنبي كده سواء في القناة أو في بوسترات الشوارع، ربنا ما يقطع لنا عادة مبروك لكل النجوم وكلنا هنتابعهم وأنا معاكم ونفرح بيهم».