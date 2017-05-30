عبدالحميد الخطيب

لا يمكن ان نغفل ان رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم الى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم اسماء لامعة في سماء الفن واصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين اثروا الساحة الفنية بالعديد من الاعمال المتميزة سواء في المسرح او التلفزيون او السينما والغناء ايضا.

ونجمتنا اليوم هي الفنانة البحرينية زهرة عرفات التي ولدت يوم 8 نوفمبر عام 1969 بالبحرين، تزوجت في بداية حياتها من رجل بحريني وأنجبت «محمد ووفاء»، ولكنها عقب وفاته تزوجت للمرة الثانية من عماني أنجبت منه ابنها «عبد الله» ثم انفصلا بعد ذلك.

استقرت زهرة في الكويت عام 1997 وكانت بداية أعمالها الفنية مسرحية «لن أعيش في جلباب زوجتي»، وتألقت في العديد من الأدوار المتنوعة حتى صنفها النقاد أنها من أفضل الممثلات في الخليج ولقبت بـ «ملكة الشاشة»، وقدمت أعمالا تلفزيونية شهيرة، منها «عجايب زمان، بحر الحكايات، الوريث، الخطر معهم، عائلة معجب العربية، مجاديف الأمل، بين الهدب دمعه، أسوار، حكم الزمان، أسرار خلف الجدران، ريحان، منا وفينا، بين الكناين، طريق المعلمات، كالوس».

كما شاركت في العديد من المسرحيات، ومن أبرزها: «حكم الحاس، بو متيح، عيلة 10 نجوم، الشرطية الحسناء، أوه يا الكرة، على الطاير، يواش يواش، الإنس والجن، بيت أبونا».

وإلى جانب التمثيل تألقت زهرة عرفات في تقديم البرامج، حيث عملت كإعلامية في برامج «أحلام» على تلفزيون دبي، و«بنات حوا» على LBC، وكذلك «زهرة الخليج» على تلفزيون أبوظبي.