قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي انها بصدد تقديم برنامج جديد وتجري حاليا العديد من المفاوضات مع عدة قنوات ومن بينها قناة «الحياة» أيضا، ولكنها لم تحسم موقفها وتتخذ قرارها بعد، بالإضافة إلى عرض آخر مقدم من قناة LBC اللبنانية.



وبسؤالها كيف ستقرر الانضمام إلى أي من القنوات التي قدمت عروضا لها؟ اجابت رزان، في تصريحات صحافية لها: «يعتمد ذلك على فكرة البرنامج لأنني أريد أن أقدم لجمهوري برنامجا ذا فكرة جديدة لأنني لا أحب التكرار، وفي النهاية سأتعاقد مع القناة التي أشعر بأنها ستبذل قصارى جهدها لكي يبصر البرنامج النور بالشكل اللائق بي وبجمهوري.

وحول تغيبها سينمائيا ودراميا، ردت: «انشغلت الفترة الماضية ولكني سأعوض غيابي في الفترة المقبلة، حيث أدرس عدة سيناريوهات، عرضت علي منذ فترة وأدرسها حاليا لأختار ما سأتعاقد عليه الفترة المقبلة».

وأضافت مغربي انها تتمنى تقديم عمل فني يحتوي على أغنيات واستعراضات ولكن لم تجد ما يناسبها وتحلم به حتى الآن، مشيرة إلى أنها تستمع لعدة ألحان وأغنيات في الفترة الحالية لتختار عودة قوية لجمهورها في الغناء، حيث قدمت رزان ألبوما غنائيا واحدا في عام 2008 وأصدرت عدة أغنيات منفردة ولكنها تألقت واستطاعت أن تحقق نجاحا أكبر كممثلة.